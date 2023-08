Ten Hag | «Gruppo portieri | con Onana siamo più forti!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023) Erik ten Hag si dichiara soddisfatto di poter contare su André Onana dopo il suo arrivo in estate dall'Inter. In conferenza stampa, il tecnico del Manchester United ha elogiato l'ex nerazzurro.FORTE – Erik ten Hag felice di poter contare su André Onana. Il portiere è arrivato proprio in estate dall'Inter e il suo tecnico lo ha elogiato in questo modo in conferenza stampa: «Penso che questa stagione abbiamo un reparto portieri davvero forte grazie a Onana, Heaton ed Henderson».