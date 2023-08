Tartarughe marine a rischio estinzione | il protocollo della Regione Lazio e Federbalneari

'Non è la prima volta che si vedono gruppi di tursiopi a ridosso della costa romana o non molto distante - commenta il biologo Valerio Manfrini, che da 25 anni studia cetacei e- ...Sono state portate al Centro israeliano di salvataggio delle, gestito dall'Autorità israeliana per la natura e i parchi. Nelle immagini, la tac e le cure riabilitative nella piscina ...Avrai l'opportunità di fare snorkeling nelle limpide acque dell'oceano e di incontrare simpatici delfini ,e maestose balene durante i mesi invernali. Le splendide spiagge di Kauai. ...

"In atto una colonizzazione di tartarughe marine" LA NAZIONE

ROMA- La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, a ...“Sabato sera, è stato un bellissimo momento quello vissuto sulla spiaggia di Marina di Modica, con la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta, nidificate sul nostro arenile. Uno dei tanti nidi ...