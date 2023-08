Taroccano pure i dati sull' acqua | svolta eco ? Una disastrosa verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dobbiamo sentirci colpevoli. Quando mangiamo una bistecca, ma anche quando attacchiamo un piatto di spaghetti: in quel momento, colpevolmente inconsapevoli, stiamo consumando risorse preziosissime per il pianeta. Il gioco degli integralisti “green” è questo. E ci riescono maledettamente bene. Gira da un po' di tempo su siti e portali che sostengono il Green Deal del vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, una infografica che riassume il fabbisogno diper alcune coltivazioni fra le più diffuse al mondo. «Quantaserve per...» recita il titolo. E sotto compaiono cinque specie vegetali che si possono ritenere ospiti ricorrenti (tal quali o trasformate) delle nostre tavole. Così si scopre che per coltivare e raccogliere un chilogrammo di patate servono 500 litri d'. Per un chilogrammo di grano 900, per il ...