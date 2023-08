Taranto | neonato abbandonato vicino al cassonetto | la paura della madre di perdere il posto come badante Ascoltata la donna

(Di lunedì 14 agosto 2023)nell’ambito dell’inchiesta per abbandono di minore la 23enne georgiana ha detto di essere stata condizionata dalla. Non volevaildie per questo ha preso la dolorosa decisione di lasciare, tre giorni fa, il figlioad undei rifiuti a. Il bambino, nato da poche ore, era in una busta ma avvolto in una copertina, profumato e la mamma aveva lasciato anche un pelouche. La giovaneha ancora una settimana di tempo, ai sensi di legge, per riconoscere il bambino. L'articoloal: la...

Ilè attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale (è in buone ... La 23enne è arrivata ada alcuni mesi e tramite una cooperativa ha trovato lavoro come badante. ...È quanto raccontato agli agenti dalla mamma di Lorenzo, il bambino abbandonato sabato scorso davanti ai cassonetti della spazzatura in via Pisanelli, a. La donna è indagata per abbandono di ...... interviene l'ambasciata georgiana 14/08/2023 - 19:15 Redazione Cronaca 0 19- La madre del piccolo Lorenzo indagata per abbandono di minore.costantemente monitorato, è in buone ...

Taranto, il neonato abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti: «Aveva ancora il cordone ombelicale» Open

La diplomazia georgiana in Italia sta cercando di aiutare la madre del neonato abbandonato ai piedi di un cassonetto a Taranto ...La 23enne georgiana, ha un altro figlio di 5 anni che mantiene a distanza. Ora ha dieci giorni di tempo per decidere se riconoscere o meno il piccolo ...