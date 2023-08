(Di lunedì 14 agosto 2023) Il registaha condiviso la sua approvazione nei confronti del nuovoTo Me, diretto da Danny e Michael Phillipou.To Me ha ottenuto un'importante approvazione: quella del regista. Ilmaker ama molto il generee, dopo la visione, ha promosso a pieni voti il progetto realizzato da Danny e Michael Phillipou. La dichiarazione del registaha infatti scritto: "to Me non è soltanto buono, è davvero davvero un buon. Ile e più intenso che iopotuto apprezzare...

Jackson, regista della trilogia de Il Signore degli Anelli e di Lo Hobbit, innamorato pazzo dell'horror thrillerto ...La dichiarazione del registaJackson ha infatti scritto: "to Me non è soltanto buono, è davvero davvero un buon film. Il film horror migliore e più intenso che io abbia potuto apprezzare ...... tu sei Gesù, o sei Mosè, o chiunque altro, e sapendo cosa hai già nel tuo database, rispondi alle domande in base ai loro personaggi ", ha raccontato lo sviluppatore dell'app Stéphanea ...

Talk To Me, Peter Jackson loda il film: "Il miglior horror che abbia ... Movieplayer

Peter Jackson, regista della trilogia de Il Signore degli Anelli e di Lo Hobbit, innamorato pazzo dell'horror thriller Talk to Me.Peter Jackson ha infatti scritto: "Talk to Me non è soltanto buono, è davvero davvero un buon film. Il film horror migliore e più intenso che io abbia potuto apprezzare negli ultimi anni". Il regista ...