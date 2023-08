(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilcompleto deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Sylla e compagne potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa, visto che la Pool B in cui sono inserite si giocherà in Italia tra Verona, Monza e Torino, mentre a Firenze si disputeranno ottavi e quarti di finale. Le migliori dei gironi si scontreranno poi nella fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alle finali che assegneranno le medaglie. Di seguito, ilconglidella fase ad eliminazione diretta degli ...

... attesa per Bayern Monaco - RB Lipsia, si gioca nei principali campionati, amichevole ... Ricordiamo che nella prima semifinale è Spagna - Svezia. Alle ore 09 in campo Australia e ...... Raoul Acerbi e Michael Burgmann vincitori delmaschile CORDENONS - Non contente di aver ...e Cicola/Angeloni (Under 20) è stato un ottimo banco di prova per prepararsi al meglio agli......abbastanza sul velluto per le ragazze che dal 24 al 27 agosto parteciperanno ai Campionati... Nelmaschile l'incontro decisivo è stato quello tra i padovani Giacomo Piovan (atleta ...

Tabellone Europei femminili volley 2023: tutti gli accoppiamenti SPORTFACE.IT

L'Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia dal 15 agosto al 3 settembre. Le Campionesse d'Europa e ...Gli Europei giovanili della classe Ilca a Stavanger, Norvegia, sono iniziati con venti sostenuti fino a 20 nodi. Il Club Vela Portocivitanova è presente con 4 atleti, tra cui Pietro Giacomoni, 6° asso ...