Supplenze docenti 2023 24 | perchè non avviare primo turno il 2 settembre | dopo la presa di servizio dei colleghi? La nuova procedura

(Di lunedì 14 agosto 2023)da GaE e GPS per l'anno scolastico/24:Ferragosto probabilmente nella settimana dal 21, inizierà il periodo cruciale per l'assegnazione degli incarichi. Un momento atteso e temuto a causa delle innumerevoli problematiche che negli ultimi due anni hanno caratterizzato lainformatizzata con cui il Ministero gestisce le nomine e che hanno penalizzatocon punteggio alto perché le disponibilità non erano tutte presenti fin dal. L'articolo .

... adesso si parla di un pasticcio nell'attribuzione del punteggio di migliaia diprecari inseriti nelle Graduatorie provinciali delle(Gps) a Roma : a denunciarlo è un articolo de Il ...Angela Certosa, uno deicolpiti, esprime la sua frustrazione: "Hanno commesso un errore nel calcolo dei miei punti. Questo mi ha fatto retrocedere nella graduatoria e sono stata superata da ...... il 3 agosto scorso, con un punteggio errato nelle Graduatorie provinciali per(Gps). Un ... Isono preoccupati e temono di non vedersi la cattedra assegnata . Una di loro è Angela ...

Supplenze, a Roma incubo migliaio di supplenti. Il sistema sbaglia, docenti a rischio perdita della cattedra Orizzonte Scuola

Nuovi posti in deroga alle scuole della provincia di Caserta. Sono stati autorizzati, infatti, ben 272 posti in deroga di personale Ata per tutti gli ordini di scuola, necessari per un regolare ...Il consiglio dei Ministri ha autorizzato i nuovi impieghi a tempo indeterminato. Ecco in che ambiti saranno assegnati ...