Superman | Legacy | Glenn Howerton alimenta le speranze dei fan che lo vorrebbero nel ruolo di Lex Luthor

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'attoreha condiviso tra le sue stories Instagram una fan art che hato le ipotesi dei suoi fan che loneldi Lexnel film, star di It's Always Sunny in Philadelphia, hato le ipotesi di alcuni suoi fan che da tempo sostengono che sia in corsa per ottenere ildi Lexnel film. L'attore ha infatti condiviso una fan art tra le sue stories Instagram e, nonostante non abbia scritto nessun commento o dichiarazione, questo non ha impedito ad alcuni suoi follower di entusiasmarsi. Il post diSui social ...