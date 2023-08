Supercoppa Europea 2023 | Manchester City senza De Bruyne | Bernardo Silva e Ruben Dias

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilsi presenta ad Atene per la finale dicontro il Siviglia con diverse assenze pesanti. Nell’elenco dei convocati, infatti, non figurano nè Kevin De– infortunatosi durante la prima giornata di Premier League – nè, alle prese con fastidi muscolari. C’è John Stones, ormai recuperato. Un paio di defezioni importanti anche nella lista di Mendilibar: non ci sono Marcao e Nianzou, ancora ai box. SportFace.

Il francese Francoise Letexier è l'arbitro designato per dirigere mercoledì 16 agosto alle ore 21 ad Atene la sfida fra Manchester City e Siviglia che metterà in palio la Supercoppa UEFA. Atene si prepara a ospitare, mercoledì prossimo, il primo trofeo calcistico europeo della stagione, la Supercoppa tra Manchester City e Siviglia. La squadra di Guardiola, detentrice della Champions League, parte favorita nei 90 minuti sugli spagnoli che hanno vinto l'Europa League.

