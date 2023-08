Straripa torrente a Bardonecchia | 120 sfollati Rintracciati i 5 dispersi

In una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un improvviso e violento straripamento del corso delFrejus all'interno del centro urbano di Bardonecchia . L'evento, verosimilmente scatenato da un distacco parziale del monte omonimo, ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio ...Chi vi ha assistito parla di una vera e propria valanga di fango che ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo percorso. Il distaccamento di una frana e poi l'esondazione delFrejus hanno devastato il centro di Bardonecchia, in Val di Susa. I soccorsi sono al lavoro per ritrovare i 5 dispersi, che si aggiungono ai circa 120 sfollati, dopo il pesante temporale che ...In una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, si è verificato l'improvviso e violento straripamento del corso delFrejus all'interno del centro urbano. L'evento, ...

Straripa torrente a Bardonecchia, 5 dispersi e 120 sfollati Il Sole 24 ORE

VAL DI SUSA. Notte drammatica in Val di Susa: a Bardonecchia straripa un torrente e ci sono almeno 120 persone sfollate. I vigili del fuoco hanno salvato 6 persone che si trovavano in un camper ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...