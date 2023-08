Sport Mediaset- Napoli | è fatta per Veiga | già fissate le visite mediche

(Di lunedì 14 agosto 2023) Secondoè conclusa la trattativa per portare il talento spagnoloalgià programmate nei prossimi giorni. CALCIOMERCATO. Ora ci siamo davvero per Gabrial. Dopo una lunga trattativa con il Celta Vigo, il talentuoso centrocampista spagnolo è pronto a trasferirsi in azzurro. Lo riferisce, secondo cui lesarebbero già statenei prossimi giorni. Il Celta alla fine avrebbe accettato di privarsi del giocatore per una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni della clausola rescissoria. Ilverserà 36 milioni più bonus, oltre al 10% sulla ...

A scriverlo: ' Siamo ormai ai dettagli, dopo una serie di offerte per così dire "poco convincenti" da parte del Napoli e respinte dal club galiziano, l'operazione è in via di chiusura. ...Il calcio è rischio, nellosi rischia". L'ex allenatore dell'Italia ha poi ammesso di essere preoccupato, ma ha comunque rassicurato l'inviato: "Andiamo ai Mondiali, stai tranquillo"....TOPcrime HD 540 Boing HD 542 Rai Gulp HD 543 Rai YoYo HD 545 Boing Plus 546 Cartoonito HD 548 Rai News 24 549Italia2 HD 551 TGCOM24 HD 554 Rai Storia HD 556Extra HD 558 Rai...

Sport Mediaset - Inter, domani il Bologna vede l'agente di Arnautovic. Affare in discesa L'Interista

"Non sono rimasto sorpreso da questa decisione. Gli scricchiolii si sentivano da un po', evidentemente lui e la Figc non si sono più capiti ...Mohamed Kaba è arrivato a Lecce per sostenere le visite mediche di rito. A renderlo noto è il club salentino, che nelle prossime ...