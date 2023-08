Spiagge piene di blatte e sporcizia | villaggi e stabilimenti balneari ispezionati in Italia | controlla se è dove passerai le vacanze

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 14 agosto 2023) Terribile scoperta quella delle autorità in alcune dellene più battute. Ecco quali sono glicoinvolti Siamo finalmente ad agosto e questo, per molte famigliene, significa che è giunto il tanto atteso momento delle ferie. Se c’è chi ama andare in montagna, percorrendo sentieri immersi tra i boschi e godendo dei bei panorami che offre, tanti altri godono invece dello scoprire le più belle città d’arte, mentre c’è chi sceglie invece di andare al mare. Quest’ultima è la scelta preferita dalla maggior parte delle famigliene, che trascorrono qualche giorno facendo il bagno e prendendo il sole. Se anche voi siete di questa scuola di pensiero, ecco quali sono lecoinvolte nelle terribili scoperte dei Carabinieri....