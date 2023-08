Spezia | vittoria con brivido contro il Venezia Un errore di Esposito

(Di lunedì 14 agosto 2023)conai trentaduesimi di Coppa Italia per loil. Ungrave alla prima ufficiale per Francesco Pio. RIGORI –hanno pareggiato per 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Ci sono voluti i calci di rigore per conoscere la qualificata ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alla fine i liguri hanno superato il turno dopo essersi fatti recuperare per due volte nei 90 minuti. I gol di Mirco Antonucci e Luca Moro non sono bastati, i fratellihanno sbagliato due rigori. Il primo il fratello più grande al 63?, il secondo l’attaccante di proprietà dell’Inter nella lotteria finale. Grandealla prima ufficiale per il classe 2005, ...

Le formazioni ufficiali di Spezia-Venezia, gara valevole per i 32esimi di finale della Coppa Italia, in campo alle 21.15 al 'Manuzzi'.LA SPEZIA. Oggi alle ore 21 allo stadio “A. Picco” in campo la Coppa Italia 2023/24, lo Spezia ospita il Venezia. Debutto ufficiale nella competizione per entrambe le squadre, la vincente sfiderà nel ...