Spazio alle più divertenti immagini di buon Ferragosto 2023 per WhatsApp il 15 agosto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le piùdisono d’obbligo per martedì 15: da inviare susoprattutto, ma anche da condividere via social per festeggiare la giornata dell’ozio e del relax estivo per eccellenza, se non per tutte almeno per la maggior parte delle persone. L’origine della festività delrisale addirittura all’Antica Roma. Non a caso, la parolaappunto ha origine latina e proviene dalla locuzione Feriae Augusti (riposo di Augusto). Proprio questa ricorrenza fu voluta dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. e cadeva il primo giorno di. Solo molti secoli dopo, la Chiesa cattolica assocerà la festa laica con la ...