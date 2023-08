Spalletti sarà il nuovo ct dell’Italia Il 16 agosto l’annuncio Alciato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023) Secondo Alessandro, Lucianoil prossimo commissario tecnicoscrive su Twitter che la Figc lo annuncerà ufficialmente il 16. +++Luciano #il prossimo Ct dell’. Il 16— Alessandro(@A) August 14, 2023 In mattinataaveva twittato sul casoin Nazionale raccontando che in certi ambienti si vociferava di un possibile intervento di esponenti del governo per ammorbidire il presidente del Napoli De Laurentiis sulla questione clausola. In campo esponenti del Governo per ‘ammorbidire’ De Laurentiis sulla clausola di ...