Spalletti-Nazionale | parla l’avvocato del Napoli | “Clausola va pagata”

Risolto il problema della clausola con il Napoli sarà Lucianoil prossimo commissario tecnico dellaitaliana di calcio. Annuncio ufficiale da parte della Figc forse già il 16 agosto.... d'altronde non è un mistero chesia la prima scelta per la Federazione quanto per i tifosi della. Il vero problema è la clausola di non concorrenza di, ma a quanto pare ...Lucianoè a un passo dal firmare come nuovo allenatore dellagià dal 16 agosto. Lo aspetterebbe un contratto da quattro milioni. Anche se l'avvocato Grassani, vicino al Napoli, lascia ...

Diretta Spalletti nuovo ct dell’Italia, si tratta: tutti gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Grassani, legale del Napoli, sulla possibilità di Spalletti in Nazionale: "La clausola va onorata, la Figc cerca vie diplomatiche".Il Torino ha reso noti i convocati per la partita di questa sera di Coppa Italia contro la Feralpisalò. Juric ha deciso di chiamarne 25 per la.