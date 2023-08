Spalletti e l' Italia | De Laurentiis non rinuncia alla clausola | la situazione

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini , tiene banco la questioneper la panchina della Nazionale italiana . L'allenatore ha accettato la proposta ma è legato ancora al Napoli con una clausola e nessuna delle parti vorrebbe versare il pagamento della ...Lucianosarà con molta probabilità il prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana . ... l'ex Napoli sembra il più indicato per prendere le redini dell'. Segui in ...Quindi si sta aspettando che Aurelio De Laurentiis dia via libera perchépossa diventare il ct. I tempi stringono, perché la Federazione non sarebbe intenzionata ad aspettare più di qualche ...

Spalletti nuovo ct Italia: incontro con Gravina a Forte dei Marmi Corriere dello Sport

Le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Ct della Nazionale hanno sorpreso gli addetti ai lavori. Tra i possibili sostituti c’è anche… Leggi ...Cambio di rotta in quota per il prossimo ct dell'Italia. A ventiquattro ore dall'addio di Roberto Mancini, Luciano Spalletti si invola nelle previsioni dei bookmaker, sorpassando ...