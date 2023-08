Spalletti | c' è la ' grana' Napoli Mancini | offerta choc degli arabi I rumors

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lucianoè in pole position per prendere l'eredità di Robertoin Nazionale. Però il mister di Certaldo Segui su affaritaliani.it

Bisogna risolvere il contratto - sino al giugno 2024 - che legaal Napoli. Già perché l'allenatore è ancora alle dipendenze del club di Aurelio De Laurentiis dopo il rinnovo automatico ...Si aggiungono Luciano, fermo dopo l'addio al Napoli, e Antonio Conte , già ct della ... Articoli più letti La lettera per l'uomo morto nel magazzino delPadano: "Dispiace che tu non ...... lui aveva in mente già un Lucianoal posto di Allegri, aveva in mente di apportare ...eccellenti potrebbero sbloccare il mercato perchè a quanto pare non c'è proprio tutta questanelle ...

Spalletti pole Nazionale, ma 'grana' Napoli. Mancini: 40 milioni dall'Arabia Affaritaliani.it

Spalletti davanti ad Antonio Conte, la corsa per la panchina della nazionale italiana. Mancini, Arabia Saudita pronta a tutto per averlo come ct ...Il colpo di testa di Mancini non è colpa della Figc, ma ci si domanda se, in fondo, non era più serio chiudere tutto dopo la notte di Palermo. Sarebbe bastato un po’ di coraggio, un po’ di serietà e, ...