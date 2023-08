Sorelle assassine | la storia vera che ha ispirato il film

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ildel 2014alladi Sarah e Beth Andersen, che uccisero la loro madre Linda Andersen, annegandola nella vasca di casa, il 18 gennaio 2003. La loroviene raccontata nel libro The Class Project: How to Kill a Mother di Bob Mitchell. Nel giugno del 2006 le duevennero condannate per omicidio di primo grado a 10 anni di carcere. Le giovani avevano alle spalle un’infanzia di abusi e conducevano una vita misera con la madre alcolizzata e il suo compagno violento. In un’intervista a Global News Sandra ha raccontato di un’infanzia orribile, fatta di abusi fisici e sessuali, e di una vita dolorosamente triste nella casa della madre alcolizzata. Tutto questo ha portato alla scioccante notte del gennaio ...

Stasera su La5 va in onda Sorelle Assassine film diretto da Stanley Brooks nel 2014, conosciuto come Perfect Sisters, tratto da fatti reali riportati sul libro The Class Project How to Kill a Mother d ...Sorelle Assassine storia vera film: Sandra e Beth Andersen oggi, l'omicidio di Linda Andersen. Sorelle Assassine è tratto da una storia vera ...