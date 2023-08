Solo qualche velatura | piovaschi in montagna

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 agosto 2023) Iniziata la settimana di ferragosto, Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo delinea il quadro del meteo a Bergamo e in Lombardia. ANALISI GENERALE Questa settimana, un promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa centro-meridionale garantirà tempo stabile e caldo, anche se tra il pomeriggio e la sera è attesolocale fenomeno instabile sui rilievi. Lunedì 14 agosto 2023 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo soleggiato col transito di. Nel pomeriggio possibilità dilocale piovasco o rovescio sui rilievi. Temperature: Minime comprese tra 21 e 24°C, con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 31 e 35°. Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da nord-est. Martedì 15 agosto 2023 Tempo Previsto: Per l’intera ...