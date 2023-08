Social | Cinecittà World candida il set di Ben Hur per la sfida Zuckerberg-Musk

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Labitalia) - Cresce l'attesa per l'annunciatatra i moderni gladiatori Marked Elon, che dovrebbe essere ospitata in Italia., il parco tematico del cinema e della TV, ha deciso dire ufficialmente per lail set cinematografico di Ben Hur, che si trova all'interno del nuovo parco a tema storico Roma, dove gli ospiti possono vivere una giornata da antico Romano. “Il set cinematografico che più testimonia la grandezza dell'Impero Romano, già infrastrutturato per ospitare decine di migliaia di persone, evitando i rischi legati monumenti storici da tutelare, ci è sembrata la location ideale per unadai contorni simbolici e mediatici” afferma l'amministratore ...