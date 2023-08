Snow White | Gal Gadot rivela | Ho dovuto fare il provino e dimostrare che sapevo cantare

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'interprete della Regina Cattiva in, Gal, ha raccontato come ha ottenuto il ruolo nel nuovo live-action, e come il sapersia stato imprescindibile. Il live-action Disney di Biancaneve,, non è ancora arrivato sugli schermi, ma ha già fatto tanto parlare di sé. E tra rumor e polemiche, ci sono anche piccoli aneddoti legati al film, come quello raccontato da Gal, ovvero l'interprete della Regina Cattiva. Galdiventa (Regina) Cattiva Durante una recente intervista, come riporta anche CBM, l'attrice ha infatti raccontato di averunper il ruolo, e che non le è stato offerto direttamente come molti credevano. "Sì, interpreterò la Regina ...

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'interprete della Regina Cattiva in, Gal, ha raccontato come ha ottenuto il ruolo nel nuovo live-action, e come il sapersia stato imprescindibile. Il live-action Disney di Biancaneve,, non è ancora arrivato sugli schermi, ma ha già fatto tanto parlare di sé. E tra rumor e polemiche, ci sono anche piccoli aneddoti legati al film, come quello raccontato da Gal Gadot , ovvero l'interprete della Regina Cattiva.

