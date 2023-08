SNAI – Supercoppa europea | le quote dicono Manchester City Successo di Guardiola nei 90' a 1 | 35 | il Siviglia risponde a 8 | 50

... mercoledì prossimo, il primo trofeo calcistico europeo della stagione, latra ... Secondo i quotisti, il segno "1" paga 1,35, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a ......il Siviglia nella sfida che vale laeuropea. Nel frattempo i bookmakers hanno indicato le loro quote per la prossima Premier: secondo Gazzabet il successo del City vale 1.72, pere ...Gli olandesi sono reduci dal successo ind'Olanda sul Feyenoord, la Bundesliga austriaca ... La possibilità che gli olandesi chiudano in vantaggio all'intervallo è offerta a 1.92 da, a ...

Supercoppa europea: le quote dicono Manchester City. Per Snai.it ... Redazione Jamma

Atene si prepara a ospitare, mercoledì prossimo, il primo trofeo calcistico europeo della stagione, la Supercoppa tra Manchester City e Siviglia. (ANSA) ...Successo di Guardiola nei 90’ a 1,35, il Siviglia risponde a 8,50 secondo le quote di Snai per la Supercoppa europea in vista del match tra Manchester City e Siviglia in programma ad Atene il 16 agost ...