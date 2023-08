Sinner vince il Masters 1000 di Toronto | Nel mirino | l' uomo dei record del tennis italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) La terza finale da "" e quella buona. Jannikil "National Bank Open", sesto ATPstagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, andato in scena sul cemento di(dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. E soprattutto si aggiudica quel trofeo prestigioso che gli era sfuggito a Miami 2021 (battuto da Hurkacz) e ancora a Miami 2023 (stoppato da Medvedev). E come regalo anticipato di compleanno un bel "best ranking": da oggi salirà al n.6 ATP. Ilta di Sesto Pusteria (che compirà 22 anni mercoledì), n.8 del ranking e 7 del seeding, ha battuto 6-4 6-1, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'australiano Alex De Minaur, n.18 del ranking, mai così avanti in un torneo di questa categoria (in precedenza ...