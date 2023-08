Sinner vince a Toronto e corre da un tifoso | il gesto che ha commosso tutti

(Di lunedì 14 agosto 2023)(CANADA) - Trionfo di Jannikal Masters 1000 di, in Canada. Un percorso emozionante, culminato in una finale dominata che gli ha regalato il primo titolo in carriera di ...

Il commento di Paolo Bertolucci dopo il trionfo nel suo primo 1000 e il sesto posto nel ranking: 'è un ragazzo serio, un grande lavoratore. Questa non è una vittoria che è capitata per caso, ci sono dietro sette - otto anni di duro lavoro, di passione e di talento. Ora non è arrivato, ...

L'altoatesino trionfa dentro e fuori dal campo: sui social è virale il suo abbraccio con un giovane spettatore dopo la finale del Masters 1000 di Toronto ...Jannik Sinner sale al sesto posto nel ranking Atp di oggi, lunedì 14 agosto 2023, guadagnando due posizioni dopo la vittoria nel torneo Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, che domani… Leggi ...