Sinner sopravviverà all’esercito di Sinner-scettici

(Di lunedì 14 agosto 2023) A nemmeno 22 anni Jannikvince a Toronto il primo Masters 1000 della sua carriera, aggiungendo un ulteriore e importante tassello nella sua crescita. Che l’azzurro si sia aggiudicato un torneo importante come quello canadese senza brillare aggiunge solo fiducia sul suo futuro: vincere quattro partite in cinque giorni contro avversari forti, pur senza raggiungere picchi di rendimento, è una dote appartenuta solo ai migliori di questo sport. Anche che a Toronto non abbia sconfitto nessun top ten per alzare la coppa toglie poco: il tabellone aveva la sola rilevante assenza di Djokovic. Non è che all’Inter finalista di Champions si fa una colpa se le favorite sono cadute, o si sminuisce la vittoria dello scudetto del Napoli perché le big del Nord hanno fallito contemporaneamente. Se sei alla terza finale in un Masters 1000 e da 41 settimane tra i ...