Sinner secondo italiano a vincere un Masters1000 E nella classifica dei vincitori azzurri…

... tanto che, a parte il primo game in battuta, de Minaur non conquista nessun gioco, con ilparziale che scivola rapidamente nelle tasche di. Ottimo prestazione dell'altoatesino, che ...Nel primo setha perso due volte il servizio, ma lo ha tolto in tre occasioni all'avversario. Musica diversa nelset, dove la resistenza di De Minaur è sembrata meno granitica e ...Perè il primo successo della carriera in un "1000", e ildi un italiano dopo quello di Fabio Fognini nel 2019 a Montecarlo. Continua a leggere su Tg. La7.it - Jannikha vinto ...

Favola Sinner: vince il suo primo Masters 1000 Sky Sport

Nel secondo parziale non c’è storia, con Sinner che varia tanto i colpi e domina in lungo e in largo. Primo trofeo 1000 vinto da Jannik in carriera. Ce l’ha fatta Jannik Sinner! L’altoatesino vince il ...Nel ranking Atp salirà dall'ottavo al sesto posto. Solo un altro italiano, Fabio Fognini vittorioso a Montecarlo nel 2019, può vantare in bacheca un identico titolo ...