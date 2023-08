(Di lunedì 14 agosto 2023) TORONTO - Continua a far discutere ildi Jannikal Masters 1000 di Toronto . Una vittoria storica, la prima in questa categoria della sua carriera, che lo lancia al sesto posto del ...

Proprio il tennista romano sembra aver avuto un impatto fondamentale sulla vittoria finale diin ...... dove non ha potuto festeggiare con il suoVagnozzi " l'uomo per il quale un paio d'anni ... Perché non so se lo abbiamo già scritto, ma Jannikè un predestinato. ...Jannik: " Dico sempre che il mix con lui e Simone [Vagnozzi, ndr] è davvero bello. Simone, ... Ha visto tante partite durante la sua carriera daed è anche un personaggio importante. ...

Sinner, l'allenatore svela il retroscena sul trionfo: c'entra Berrettini Corriere dello Sport

Le parole di Simone Vagnozzi ai microfoni di Sky Sport, dove ha rivelato un dettagli sulla vittoria dell'altoatesino a Toronto ...L'altoatesino conquista il primo 1000 della sua carriera. Eppure si proietta già sui prossimi tornei: "Anche a Cincinnati avrò delle occasioni". Il successo atteso a lungo e l'incapacità antropologica ...