Sinner è incontenibile per De Minaur | i colpi più belli della finale

Gli highlightsdel Masters 1000 di Toronto: prima vittoria a questo livello per Jannik, che supera l'australiano Alex Dein due set, 6 - 4 6 - ...

Gli highlights della finale del Masters 1000 di Toronto: prima vittoria a questo livello per Jannik, che supera l'australiano Alex De Minaur in due set, 6 - 4 6 - ...... a Montreal, era stato messo alla porta al primo turno da unTommy Paul. Tra le teste di serie troviamo un solo tennista azzurro e si tratta di Jannik, che presenzierà al ...L'avvio è stato tutto di Sonego: il piemontese è apparsonei turni di battuta e ... A Umago hanno vinto Fognini nel 2016, Cecchinato nel 2018 enel 2022 . Si sono fermati in finale ...

Sinner, a Toronto il primo Masters 1000 della carriera. Festa per i 22 anni e il best ranking la Repubblica

Sorteggio tabellone Toronto, ecco chi ci sarà ai nastri di partenza e chi dovranno affrontare al primo turno le tre punte di diamante azzurre.