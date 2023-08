Singo-Atalanta | serve definire l’accordo con Soppy per sbloccare la trattativa

(Di lunedì 14 agosto 2023) La situazione attuale di calciomercato tra l’e il Torino per quanto concerne lo scambio di esterni traOggi potrebbe essere il giorno decisivo per quanto concerne la, che vedrà l’abbracciare l’esterno granata e il Torino accogliere l’ex giocatore dell’Udinese, ma qual è il punto dell’affare? Se da una parte i nerazzurri hanno praticamente definito i dettagli sul classe 2000, dall’altra oggi ci sarà l’incontro tra l’entourage del francese e il Toro per strappare il “si” definitivo in termini contrattuali. Sbloccato ciò, lapotrebbe giungere alla fumata bianca. Si attendono aggiornamenti.

CIFRE DA BIG - Non solo quello: l', regina dell'estate 2023, viaggia al ritmo di un colpo ... aumentato le pedine sulle fasce con Bakker (e a breve) e rinforzato il centrocampo con Adopo. ...Scambio Soppy -con il Torinoche non si ferma qui lato calciomercato . Dopo aver definito la cessione di Maehle al Wolfsburg , i nerazzurri lavorano ad uno scambio in Serie A: Soppy ......a tessere la tela per De Ketelaere del Milan e questo conferma come l'intenzione dell'sia ... Ora le attenzioni sono tutte concentrate su De Ketelaere e sullo scambio Soppy -con il Torino ...

Singo Milan, non solo l'Atalanta: avanza questo nuovo club! Milan News 24

Singo Milan, non solo l’Atalanta sulle tracce dell’esterno del Torino: avanza questo nuovo club! Rossoneri avvertiti Si infiamma la corsa a Singo, esterno di proprietà del Torino e finito nei radar di ...TORINO SINGO MONACO – Per via della scadenza del contratto tra meno di dodici mesi, Wilfried Singo dovrebbe lasciare il Torino entro la fine di questa sessione di mercato. Se nei giorni scorsi si era ...