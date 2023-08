(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Santa MariaVetere (Caserta) Antonio Mirra candida l‘Campano, il secondo dopo il Colosseo dove combatté lo schiavo-ribelle Spartacus, per il duellovs. Lo fa con una lettera inviata al ministro Sangiuliano, in cui scrive che “l’Campano è la location ideale per ospitare l’evento”. In una nota, ildi Santa MariaVetere spiega di aver evidenziato al ministro tutta una serie di motivazioni per le quali ritiene, scrive, che “il nostro bellissimoCampano sia adatto ad ospitare tale evento”. “L’Italia è il paese più bello del mondo – sottolinea – il più ricco di siti archeologici e pur considerando tutti quelli proposti, certamente ...

, un selfie in meno ed un evento in più!'. E così, mentre nei comuni vicini, ed in generale su tutto il territorio del, ci sono concerti, sagre, eventi di cabaret, teatro e danza, ...Accade a Casal di Principe, il Comune delsalito agli onori della cronaca per essere la ... Due vigili in più… IlRenato Natale, in prima fila sul versante delle iniziative ...NAPOLI. A Casal di Principe, il Comune deldove la camorra uccise 29 anni fa don Peppe Diana , l'ultima multa per divieto di sosta ... Anche ilRenato Natale , protagonista della ...

Sindaco casertano, Musk vs Zuckerberg in anfiteatro antica Capua anteprima24.it

Lupo o cane selvatico: l’individuazione genetica dell’animale che da mesi sta terrorizzando la costa di Vasto e ora anche di San Salvo, in provincia di Chieti, ha i giorni ...Alle sollecitazioni del gruppo di minoranza consiliare "Insieme per Volturara" che chiede un piano sicurezza contro i furti dilaganti in paese, arrivano le considerazioni e la replica dell'amministraz ...