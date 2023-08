Silvia e la disabilità uditiva | “Sono rinata con l’impianto cocleare”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 agosto 2023) Quando la chiamo al telefono per l’intervista non so bene cosa aspettarmi., nata in provincia di Vicenza nel 1999, è una giovane affetta da sordità congenita. Deve parlarmi della sua storia, del percorso non semplice che ha dovuto compiere prima e dopo aver deciso di ricorrere a un impianto(IC) e della nuova piattaforma digitale Hearpeers, lanciata in Italia a fine luglio da MED-EL con lo scopo di mettere in contatto le persone affette da ipoacusia, di cui lei è la mentore più giovane. Squilla il telefono, mi domando seriuscirà a sentire bene le mie domande, se dovrò parlare piano e scandire le parole. Mi risponde una voce fresca e squillante, carica di tutta la naturale energia dei suoi 24 anni. Non solo capisce perfettamente quel che dico, ma risponde parlando velocissimo, tanto che ho quasi difficoltà a ...