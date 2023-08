Si tuffa e finisce tra le eliche di una barca | un morto a Cetara

Leggi su agi

(Di lunedì 14 agosto 2023) AGI - Un'altra morte nel mare della costa amalfitana. Un ragazzo è deceduto per le ferite provocate dall'elica di una. La vittima con altri due amici aveva noleggiato il natante a Salerno per una giornata in mare. Intorno alle 17, al largo di, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo,tosi in mare troppo vicino alla, è stato colpito dall'elica. Ferito anche un amico, mentre il terzo ragazzo era rimasto a bordo ed è illeso. Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno hanno recuperato il natante con i due ragazzi a bordo e quello ferito è stato portato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Si attende l'arrivo dei sommozzatori per il recupero del corpo del ragazzo, prima dell'imbrunire. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità.