Si può portare il cibo da casa allo stabilimento balneare? L’avvocato risponde | a cosa bisogna stare attenti – Il video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le spiagge si affollano con il picco della stagione estiva e assieme ai bagnanti spuntano come ogni anno divieti che regolano come e quali cibi possono essere portati nei lidi attrezzati. L’ultimo caso è quello degli stabilimenti balneari pugliesi, alcuni dei quali proibiscono categoricamente di entrare armati di vettovaglie, sperando così di indurre i bagnanti ad acquii propri alimenti presso i chioschi da loro gestiti. Insomma, in molte spiagge attrezzate pare non ci si possada mangiare. Ma come stanno veramente le cose? Sulla questione si è espressa l’Associazione Nazionale consumatori e la risposta è chiara: si puòilin spiaggia, basta soloa tenere un comportamento civile e rispettoso del luogo in cui ci si trova. Le concessioni ...