Si fa più o meno sesso in vacanza? Una recente ricerca racconta gli italiani | la Dottoressa Cozzolino spiega il perché

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 agosto 2023)in estate: per le coppie italiane aumenta o diminuisce? Molte non vedono l’ora di partire per ritrovare, insieme alla calma, l’intimità di coppia. Altre, al contrario, non sopportano neml’idea di dover condividere ogni singolo istante insieme così come accade in. C’è chi si sente a suo agio nel farlo nelle camere d’hotel, chi a mare, chi immerso nella natura. Insomma, quali sono le abitudini sessuali durante le ferie?in: dove, come, quando degliti dall’esperta guarda le foto ...