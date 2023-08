Sguera | “A Benevento un’estate nulla | imparagonabile con la provincia e realtà confinanti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Per i beneventani un Ferragosto senza eventi: perché non si è organizzato?” – così Vincenzo, consigliere comunale e segretariole di Azione. “Tra la manifestazione del Bct – che non rientra tra i progetti dell’amministrazione – e la prossima ‘Città Spettacolo’ nel capoluogo sannita è ilpiù totale: zero concerti, zero serate. Una tristezza per quanti trascorrono il periodo estivo e di Ferragosto in Città e per le tante persone rientrate per le festività”. “Imbarazzante” – per– il paragone con il cartellone “ricchissimo e variegato” dell’Avellino Summer Festival e con le tante manifestazioni organizzate nellasannita. “Ora io mi chiedo – prosegue il segretariole di Azione: perché? E’ un ...