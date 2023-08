Sfida aerea nel cielo della Scozia | jet inglesi intercettano bombardieri russi in area Nato

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Regno Unito ha dichiarato che i suoi aerei da combattimento Typhoon hanno intercettato oggi dueda pattugliamento marittimonello spazio aereo internazionale a nord, all’interno dell’di poliziasettentrionale. Lo riporta il Guardian. “I piloti si sono lanciati con i loro jet Typhoon per intercettare duea lungo raggio questa mattina, monitorandoli mentre passavano a nord delle isole Shetland, pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio britannico”, ha detto il ministro delle Forze armate britanniche James Heappey. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Regno Unito ha dichiarato che i suoi aerei da combattimento Typhoon hanno intercettato oggi due bombardieri da pattugliamento marittimo russi nello spazio aereo internazionale a nord della Scozia, ...