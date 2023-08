Sergio Ramos e l' allenamento da spartano | l' ex Psg non si ferma

(Di lunedì 14 agosto 2023) Rimasto svincolato dopo le due stagioni passate al Psg,è ancora alla ricerca di una squadra. Ma non resta con le mani in ...

Rimasto svincolato dopo le due stagioni passate al Psg,è ancora alla ricerca di una squadra. Ma non resta con le mani in ...Milioni e Milioni caratterizzarono pure la stagione successiva che fece vestire la maglia blu anche alla pulce Lionel Messi,e Gigio Donnarumma . Il PSG si ritrovò in squadra il trio ...1 Messi è partito per gli Stati Uniti,se n'è andato, Mbappé è ai margini della squadra, Neymar ha fatto capire di voler cambiare aria e anche Verratti potrebbe essere ceduto: al Paris Saint - Germain sta andando in scena una ...

Sergio Ramos, sogno o realtà per la Lazio Laziostory

Il futuro di Sergio Ramos è ancora da scrivere. Il difensore spagnolo dopo aver lasciato il PSG si è messo alla ricerca di una squadra e per lui le proposte non mancano. A fare il punto sul futuro del ...Sergio Ramos di nuovo al Real Madrid Il grave infortunio occorso a Militao potrebbe costringere i Blancos a tornare sul mercato e l’ex difensore, ancora svincolato, potrebbe essere una clamorosa sugg ...