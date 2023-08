Serbia | Vucic chiude ai matrimoni gay

... e questo si è potuto osservare benissimo anche nella diatriba tra lae il Kosovo, è anche l'Unione europea che perde credibilità se considera autocrati come, in, e Dodik , in ...... quando circa 200.000 serbi di etnia serba sono fuggiti in Bosnia e indall'avanzata delle ... che ha offerto al presidente serbo Aleksandardi organizzare il memoriale a Prijedor, ha ...È quanto emerge dai colloqui tra i due presidenti - il serbo Aleksandare il serbo - ...Republika Srpska e ha voluto al tempo stesso commemorare le vittime serbe del conflitto armato fra...

Serbia, il capo dello Stato Vucic: "Non firmerò alcuna legge su matrimoni gay" TGCOM

In Serbia, il capo dello Stato Aleksandar Vucic ha dichiarato che fino a quando resterà in carica non firmerà alcuna legge sui matrimoni tra persone omosessuali, nonché su persone "non binarie". Vucic ...Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato che la prima linea della metropolitana di Belgrado dovrebbe essere completata entro il 2028. Tuttavia, la mappa presentata in quell’occasion ...