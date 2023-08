Sensi | l’agente Riso | «Restare all’Inter? Possibile! Carlos Augusto OK»

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con Samardzic bloccato c’è la possibilità cheabbia l’ennesima occasione, dopo quattro anni segnati dagli infortuni., lasciando la sede dei nerazzurri, ha aperto a una permanenza. ALTRA OCCASIONE? – Con Lazar Samardzic che va a una nuova svolta, legata a un terzo agente, c’è da capire cosa succederà con Stefano. Il centrocampista è rientratodal prestito al Monza, ha un anno di contratto ed è per il momento bloccato. Ma alla fine potrebbe rimanere. Il suo agente Giuseppe, come raccolto da Sportitalia, ha brevemente parlato all’uscita dalla sede: «? Più di una possibilità che resti. Pertutto OK, ha firmato». Inter-News - Ultime notizie e ...

Esperto e duttile, il suoPastorello ha confermato che ... e che'Inter era'unica squadra italiana in corsa . Niente Torino,... però, sarebbe affidarsi a Stefano, rientrato dal prestito ...... quello in cui un 19enne fu ritrovato senzasul lungomare, ...però "è in affitto per 100mila euro a settimana o un milione per'... Unimmobiliare ha spiegato inoltre che il complesso di ......lunedì 7 agosto 2023 ha visto un uomo di 83 anni perdere i...2023 ha visto un uomo di 83 anni perdere ie sbandare con'... semmaipatogeno o il virus che trasmette. Quindi ...