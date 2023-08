Selvaggia Lucarelli | ennesimo ribaltone da parte di Milly | “Non è stata riconfermata” | Cosa succede a Ballando

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 agosto 2023)sotto shock Non sembra esserci pace per la nota giornalistamessa in dubbio dalle parole diCarlucci: la situazione. Da diversi mesi ormai la giornalistadeve fare i conti con diverse indiscrezioni sul suo futuro. Per settimane si è ipotizzata una sua uscita di scena in vista della prossima edizione del formatcon le Stelle. Voce che lei stessa ha smentito più volte ma a quanto pare, nonostante anche le conferme di alcuni addetti ai lavori, la conduttriceCarlucci sembrerebbe essere ancora in alto mare. La conduttrice ha di recente rilasciato alcune nuove dichiarazioni sulla prossima edizione del suo programma ed ha parlato anche del ...