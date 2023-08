Selena Gomez | nuovo singolo in arrivo?

Leggi su funweek

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sembra che sia inun(e una nuova era) di. Sono bastati pochi ma corposi indizi, infatti, per far sì che l’hashtag #IsComing fosse in tendenza su Twitter, insieme a quello che dovrebbe essere il titolo delbrano, Single Soon (nulla di certo, sottolineiamo). Ma quali sono gli indizi che hanno portato i fan a pensare a un ritorno della? A quanto pare, in alcune città degli Stati Uniti, sono apparsi dei volantini con la scritta Single Soon. Sui fogli anche un indirizzo web e un numero di telefono. Il sito in questione è illbesinglessoon.com: navigandoci, troverete nuovamente la scritta Single Soon?, una richiesta di iscrizione alle news relative a...