Sei Ore d' Attesa al Pronto Soccorso | Turista Sviene in Attesa

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'Aquila - Un episodio allarmante ha scosso ildi Sulmona (L'Aquila), mettendo in evidenza le criticità legate alla carenza di personale medico. Ieri, una giovaneè svenuta dopo aver atteso per ben sei ore il suo turno per la visita medica. Attualmente, nel reparto opera un solo medico, il che ha contribuito a creare una situazione di sovraffollamento e ritardi nelle cure. La trentenne è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario dopo il malore, ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, l'incidente ha scatenato tensioni tra gli altri pazienti in, che hanno minacciato persino di chiamare i Carabinieri per denunciare la situazione. Questo episodio mette in evidenza la sfida costante legata alla carenza di personale medico nelle strutture ...