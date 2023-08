Sebastián Medina | il singolo Traidora e il tour musicale 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo la sua recente uscitadal titolo “” in collaborazione con il rapper Yung Pleit, il cui brano ha fatto scalpore, riuscendo a posizionarsi nel mercato latinoamericano. Il cantautore, meglio noto come “Sbm”, ha portato a termine con successo il suo nuovodenominato “Bailando Bajo El Sol” nella città di Boston. Lì ha avuto modo di partecipare come ospite alla presentazione del cantante portoricano Charlie Aponte, riuscendo ad ammaliare il pubblico con il suo impeccabile spettacolo, cantando le sue hit “Solo Una Vez”, “En Mis Sueños”, “Ya Me Cansé “, “Mírala ”, “Traditore”, tra gli altri. Sbm si è commosso per la reazione del pubblico presente che, una volta sceso dal palco, si è avvicinato a ...