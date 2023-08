Scurati a Ravello | E’ il luogo magico in cui ritrovo me stesso CI vengo tutte le estati | da quando ero bambino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) di Emilia Filocamo All’ora dell’aperitivo, spartiacque color pastello fra le ultime resistenze del giorno e il sopravvento della sera, il Caruso bar si trasforma in una tavolozza di tonalità che vanno dal rosa delicato al viola intenso. Dagli archi la luce penetra con caparbietà e il profumo che arriva dai giardini si propaga fino quasi ad inebriare. Antonioconosce fin troppo bene questi profumi e questi scorci, eppure, come in una magia rinnovata, si lascia rapire senza difficoltàogni cosa acquisisce contorni più netti ed ammalianti. Scrittore pluripremiato, docente all’Università IULM, editorialista per il Corriere della Sera, e autore del bestseller M. Il Figlio del Secolo, tradotto in tutto il mondo e da cui sarà tratta una serie televisiva, mantiene con la cittadina costiera un cordone ombelicale di ricordi ed ispirazione. ...