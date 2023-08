Scuola | migliaia di supplenti senza stipendio da maggio E anche ottenere la Naspi è difficile Sindacati | “Si calpesta diritto costituzionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Il Governo e il Ministero dell’Istruzione sono dei cattivi pagatori”. A denunciare il ritardo dei pagamenti delle retribuzioni didiche danon vedono un centesimo di euro, sono le organizzazioni sindacali. Come riportato nei giorni scorsi dal quotidiano La Stampa e come già verificato più voltein passato dal ilfattoquotidiano.it, i precari dellasono costretti ad attendere mesi e mesi prima di vedere uno. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assicurato che gli arretrati saranno sanati con i cedolini di agosto. Ma la situazione per i precari tutto diventa ancora più complicata dal momento che non è nemmeno facilela cosiddetta(prestazione di disoccupazione). ...