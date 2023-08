Scontrini pazzi e altri salassi | pure il Ferragosto è diventato roba da ricchi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il tilt della piattaforma salariominimosubito.it a causa dell’elevato numero di accessi in un tempo ridotto ha dimostrato, semmai vi fosse ancora bisogno di evidenze fattuali, come il superamento del “lavoro povero” sia un’esigenza sentita fortemente dagli italiani che guardando ai Paesi Ue – che si sono dotati di questo strumento ormai da tempo – sentono di dover fare un doveroso passo in avanti in termini di civiltà e di qualità della vita. Così, con i working poors che dedicano il loro tempo a mansioni lontane dalla dignità retributiva che dovrebbe essergli riconosciuta (come diritto, non certo come concessione) pare del tutto inappropriato parlare di vacanze. E, invece, corre l’obbligo di farlo. Perché se godere del meritato tempo libero in una località turistica non è diritto costituzionalmente sancito, sarebbe bello che al danno non si aggiungesse la beffa. Lavorare, guadagnare ...

Maggiorazioni per un cucchiaino in più nel dolce, per dividere un tost, per una frisa in riva in mare. Nell'estate degli '', la provincia barese sembra essere esente dal fenomeno delle denunce di clienti arrabbiati che negli ultimi giorni hanno affollato i social. La conferma arriva da Nicola Pertuso ...Quella in corso è stata ribattezzata la folle estate italiana degli, dove bar e ristoranti stanno applicando sovrapprezzi quanto meno discutibili. Gli ultimi casi più clamorosi riguardano i due caffè costati 60 euro a Porto Cervo poiché 'si paga l'...Nell'estate deglie dei due euro per dividere un toast, si sente anche questo.

Scontrini pazzi Inseguito dai camerieri: "Ha lasciato solo 500 euro di mancia" Il Tempo

Sul fenomeno degli scontrini 'pazzi' "a Firenze è capitato varie volte con qualche gestore di attività furbetto che pensa di fare l'affare. (ANSA) ...