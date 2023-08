Scontrini Folli | 50 Centesimi per il Ghiaccio nel Caffè!

(Di lunedì 14 agosto 2023) Pesaro e Urbino - L'estate sembra non voler finire per quanto riguarda gliassurdi, e stavolta il caso arriva direttamente da Pesaro. Dopo le segnalazioni di prezzi stratosferici provenienti da ogni angolo d'Italia, sembra che i registratori di cassa siano impazziti nel nostro bel Paese. Ma vediamo di cosa si tratta stavolta. Dopo il toast che è stato praticamente "diviso" a metà per guadagnare due euro extra, il famoso piattino condiviso per le trofie al pesto che ha fatto alzare le sopracciglia, e persino i 845 euro per un mix di tigelle e gnocco fritto, ecco spuntare fuori un altro episodio bizzarro a Pesaro: un innocuo cubetto diche costa ben 50. Sì, avete letto bene. Un cubetto di, quello che solitamente galleggia allegramente nelle bevande estive per tenerle fresche, sta ...

L'estate 2023 è entrata nel vivo con una serie diche stanno facendo discutere. Dai prezzi delle friselle che sembrano superare ogni ragionevolezza fino alle spese per ...Ma i prezzinon hanno interessato solo i luoghi più esclusivi e dalle mete delle vacanze estive sono arrivate notizie diroventi o con voci bizzarre. Basti ricordare la cena da 845 ...

