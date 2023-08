Scontrini choc? Baristi massacrati | l' indiscrezione | dietro il bancone

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Due euro per tagliare un toast a metà, friselle a 20 euro, gnocco fritto, tigelle e salumi a 35 euro (in un chiosco a Maranello, nel modenese), caffè e acqua minerale dai sei ai dieci euro, 70 centesimi per un di acqua dal rubinetto, 10 centesimi per l'aggiunta di cacao a Erba... in questa estate flagellata dal maltempo, da incendi e alluvioni, dai trasporti che assomigliano ad un terno al lotto (partirà l'aereo, il treno quanto ritardo avrà, quante ore ci vorranno per imbarcarsi?), dei rincari triplicati, non possono mancare glipazzi. Da nord a sud cadono inesorabili glidei conti di bar e ristoranti che fanno ammutolire, per non dire altro, italiani e stranieri, sollevando polemiche e proteste, scatenando nello stesso tempo l'ironia dei social. RUMORE Hanno fatto molto rumore la vicenda avvenuta a Como qualche giorno ...