Sci fondo | Pellegrino e compagni continuano allenamenti in Norvegia

A Trondheim gli azzurri preparano la prossima stagione di Coppa del mondo. MILANO - Le squadre maschili e femminili azzurre didicontinuano nel lavoro di preparazione in nord Europa, con un maxi raduno al via il giorno di Ferragosto, che si protrarrà fino al 27. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha scelto di ...Canterà anche la coppia formata dall'ex sciatore Giorgio Rocca e da Fabrizio Macchi bronzo nel ciclismo paralimpico, ed ancora Elisa Brocard (di), Martina Caironi (atletica paralimpica), ...... a 1718 metri s.l.m., dove non arrivano le auto né le piste da. Salire quassù è come entrare in ... Si narra che la mitica creatura se ne stava per mesi e a riposare suldel lago, nutrendosi ...

Sci di fondo - La nazionale norvegese femminile ha scelto l'Italia: raduno in Val di Fiemme dal 31 agosto al 9 settembre! FondoItalia.it

Le squadre maschili e femminili di sci di fondo continuano nel lavoro di preparazione in nord Europa, con un maxi raduno in partenza il giorno di ferragosto che si protrarrà fino al 27 del mese. Il re ...Sino al 27 agosto, dieci atleti guidati da Federico Pellegrino si prepareranno in Scandinavia, dopo il lunghissimo blocco di lavoro cominciato a fine giugno.